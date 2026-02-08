Curling doppio misto Mosaner e Constantini dominano | Repubblica Ceca battuta 8-2

Mosaner e Constantini vincono facilmente contro la Repubblica Ceca nel doppio misto di curling a Milano Cortina 2026. La coppia azzurra ha dominato l'incontro e si avvicina alla semifinale. La sfida con la Gran Bretagna si gioca stasera, decisiva per il passaggio del turno.

L’Italia supera con autorità la Repubblica Ceca nel torneo di curling doppio misto, imponendosi 8-2 al sesto end. Una gara mai realmente in discussione, gestita con lucidità e precisione dalla coppia azzurra, capace di chiudere il confronto senza concedere spazio agli avversari. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it La coppia formata da Amos Mosaner e Stefania Constantini impone fin dalle prime stone il proprio ritmo, spazzando via le resistenze ceche con una prestazione definita “a minimo sforzo”, ma estremamente efficace.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Milan Cortina 2026

Constantini e Mosaner tornano in pista per cercare il bis nel Doppio misto del curling alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Stefania Constantini e Amos Mosaner sono pronti a tornare in pista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milan Cortina 2026

Argomenti discussi: Curling, Milano Cortina 2026: esordio vincente per Constantini/Mosaner nel doppio misto; Stefania Constantini e Amos Mosaner oggi 6 febbraio: doppio misto curling, orario gare e dove vedere in diretta tv e streaming · Olimpiadi Invernali di; Il doppio misto Constantini-Mosaner alle Olimpiadi: tutto quello che devi sapere; Curling, nel doppio misto l'Italia di Constantini e Mosaner batte la Svizzera e l'Estonia.

Classifica curling misto: l’Italia resta in zona semifinali, ma si è riaperto tuttoLa quarta giornata del round robin del torneo di doppio misto del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 non è foriera di buone nuove per ... oasport.it

Curling, rimonta azzurra: Constantini e Mosaner battono la Norvegia 6-5Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno ottenuto una vittoria cruciale nel torneo di curling doppio misto a Cortina d’Ampezzo. La coppia azzurra ha superato la Norvegia 6-5 in rimonta, conquistando ... it.blastingnews.com

AVENGERS ASSEMBLED In Repubblica Ceca hanno riportato l’Italia del biathlon al successo nella staffetta mista di Coppa del Mondo dopo oltre sei anni. A #MilanoCortina2026 ci regalano un ARGENTO DA BRIVIDI. La sesta medaglia azzurra ai facebook

Milano Cortina: la 'casa sullo stadio' dei fondisti della Repubblica Ceca. C'è anche il figlio di Lukáš Bauer, argento nella 15 km a Torino 2006 #ANSA x.com