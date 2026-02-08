Cupra Marittima | ciclovia a rischio tra sviluppo turistico e possibile privatizzazione della spiaggia pubblica
La costruzione della ciclovia adriatica a Cupra Marittima rischia di trasformarsi in un problema più grande del previsto. L’opera, tanto attesa per rilanciare il turismo, potrebbe finire per ridurre la spiaggia pubblica e favorire la privatizzazione di ampie zone. La questione divide gli abitanti: alcuni temono di perdere spazio, altri sperano in un rilancio economico per il paese. La situazione resta in bilico, mentre i lavori continuano senza che si trovi ancora una soluzione definitiva.
La costruzione della ciclovia adriatica a Cupra Marittima, un’infrastruttura attesa da anni per lo sviluppo turistico della zona, potrebbe paradossalmente portare alla privatizzazione di ampi tratti di spiaggia pubblica. L’allarme viene lanciato dal consigliere di minoranza Mario Pulcini, che interviene sull’accordo tra il Comune e i privati nella zona dei campeggi, sollevando dubbi sulla salvaguardia della costa e sul rispetto delle normative europee in materia di concessioni demaniali. La questione, emersa a febbraio 2026, si concentra su una serie di richieste avanzate dagli operatori balneari che, secondo Pulcini, rischiano di compromettere l’accesso al mare per i cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Cupra Marittima spiaggia
"Lo chiamava rock 'n' roll", girato tra Ancona e Cupra Marittima, distribuito nelle sale da Medusa Film nel 2026
Tagli, privatizzazione, business: la lunga agonia della sanità pubblica
Negli ultimi anni, il Servizio Sanitario Nazionale ha affrontato numerose sfide legate a tagli, privatizzazioni e trasformazioni del settore.
Ultime notizie su Cupra Marittima spiaggia
Argomenti discussi: Ciclovia Adriatica, passo decisivo a Cupra Marittima; Pista ciclopedonale da completare, se ne parla in consiglio; La ciclovia Adriatica correrà anche nel tratto dei campeggi; Quelle aree verdi andate in malora. Serve intervenire.
Ciclovia Adriatica a Cupra Marittima, sbloccati i terreni privati dopo anni di stalloRaggiunti gli accordi con i proprietari delle aree private: superato l’ostacolo principale. Piersimoni: «Un momento storico» ... lanuovariviera.it
Ciclovia Adriatica a Cupra, l’opposizione avverte: «Rischio contenziosi e criticità sul demanio»Dopo il via libera sui terreni, la minoranza solleva dubbi su concessioni demaniali, riperimetrazione e difesa della costa, chiedendo approfondimenti per evitare futuri contenziosi ... lanuovariviera.it
Il giovane di Cupra Marittima ha ottenuto la Laurea Magistrale in Management Pubblico e dei Sistemi Socio-Sanitari all’Univpm, dopo un precedente percorso accademico già concluso facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.