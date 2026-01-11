Il dopo Cuffaro nella Dc manca ancora l' accordo | rinviata l' elezione del segretario

Nella Democrazia Cristiana, la nomina del nuovo segretario è stata rinviata a causa dell’assenza di un accordo e del mancato raggiungimento del quorum. Il Consiglio nazionale, riunito a Roma sotto la guida del segretario facente funzioni Gianpiero Samorì, ha deciso di posticipare l’elezione, in attesa di definire le prossime strategie per la scelta della leadership.

Niente accordo nella Dc per il dopo Cuffaro. In mancanza del quorum stabilito per statuto, il Consiglio nazionale, riunito ieri a Roma dal segretario facente funzioni Gianpiero Samorì, ha rinviato l'elezione del nuovo segretario.

Dc, la ‘guerra dei soldi’: accuse e ricorsi nel partito orfano di Cuffaro - PALERMO – È la gestione economica della Dc siciliana la miccia che ha fatto scoppiare il caso Cirillo nel partito che era stato rilanciato da Totò Cuffaro e che oggi vive un momento difficile dopo l’i ... livesicilia.it

I day after dopo l'uscita di Totò Cuffaro, Stefano Cirillo viene "congedato" dal segretario nazionale facente funzioni Gianpiero Samorì. Clicca e guarda il servizio --> https://www.videosicilia.com/servizi-giornalistici/democrazia-cristiana-nuova-i-day-after-dopo-lu - facebook.com facebook

