Cubo nero giallo sui sopralluoghi Il Comune bussa alla società | Verifiche sugli adempimenti

Firenze, 20 novembre 2025 – Un passaggio non chiaro. Ulteriore tassello di un puzzle che con fatica in molti stanno cercando di ricostruire (compresa la procura di Firenze, con un indagine su presunti reati edilizi). Il dossier ’cubo nero’ – soprannome dato al nuovo complesso residenziale nato sulle macerie dell’ex teatro Comunale – è tutt’altro che un capitolo chiuso. Anche, e soprattutto, per il Comune di Firenze. Una foto del "cubo" bianco e nero che svetta dal palazzo ultramoderno costruito al posto dell'ex Teatro Comunale in pieno centro di Firenze, dentro l'area Unesco. Firenze 27 Agosto 2025 ANSACLAUDIO GIOVANNINI A destare più di una perplessità negli uffici di Palazzo Vecchio sono stati gli ultimi carteggi – venuti alla luce anche grazie ad alcune interrogazioni fatte da Massimo Sabatini, consigliere della Lista civica Eike Schmidt – che hanno coinvolto Soprintendenza e Savills, controllata di Hines e Blue Noble e proprietaria dell’edificio e committente del progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

