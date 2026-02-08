Crollo sul ponte della Vecchia Aurelia a Santa Marinella | treni bloccati traffico in tilt

Questa mattina un ponte sulla Vecchia Aurelia a Santa Marinella è crollato, causando il blocco dei treni tra Santa Severa e Civitavecchia. La linea ferroviaria è stata interrotta e molti treni sono stati deviati o cancellati, creando caos nel traffico della zona. Nessuna vittima finora, ma i pendolari sono rimasti a lungo fermi e le strade si sono riempite di auto in tilt. I soccorritori stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e ripristinare il servizio il prima possibile.

Un crollo ha interrotto la linea ferroviaria tra Santa Severa e Civitavecchia: diversi i treni interrotti e deviati. Sul posto del crollo, polizia e pompieri.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Vecchia Aurelia Treni, altri disagi nel Lazio: crollato parapetto sul ponte della Vecchia Aurelia Nuovi problemi sui binari nel Lazio. Linea tirrenica interrotta per crolli su un ponte a Santa Marinella Da questa mattina, i treni sulla linea tirrenica tra Grosseto e Roma sono fermi. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Vecchia Aurelia Argomenti discussi: Crollo del viadotto sulla tangenziale di Fossano, si allunga l’ombra della prescrizione; Crollo di Ponte Lenzino, la Procura fa un passo indietro; Crollo del ponte di Fossano, aperto il processo d'appello; Crollo del viadotto di Fossano: via al processo d'appello ma c'è il dubbio sulla prescrizione. Crollo sul ponte della Vecchia Aurelia a Santa Marinella, treni in tilt sulla Roma-Genova: le Fs attivano il servizio navetteAttimi di apprensione questa mattina a Santa Marinella, dove è crollata parte della struttura di protezione della linea ferroviaria ... msn.com Processo Morandi, difesa dell'imputato Nebbia: Gli dissero ponte come nuovoL’ingegnere dirigente di Spea, la società che doveva effettuare i controlli, rischia quasi 10 anni: Ma quando arrivò lui - ha spiegato il suo avvocato - gli fu detto che erano state rifatte le pila 1 ... primocanale.it Attimi di apprensione questa mattina a Santa Marinella, dove è crollata parte della struttura di protezione della linea ferroviaria in prossimità del ponte della Vecchia Aurelia, in direzione del quartiere Quartaccia. Il cedimento improvviso ha interessato alcune b facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.