Crollo sul ponte della Vecchia Aurelia a Santa Marinella | treni bloccati traffico in tilt
Questa mattina un ponte sulla Vecchia Aurelia a Santa Marinella è crollato, causando il blocco dei treni tra Santa Severa e Civitavecchia. La linea ferroviaria è stata interrotta e molti treni sono stati deviati o cancellati, creando caos nel traffico della zona. Nessuna vittima finora, ma i pendolari sono rimasti a lungo fermi e le strade si sono riempite di auto in tilt. I soccorritori stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e ripristinare il servizio il prima possibile.
Un crollo ha interrotto la linea ferroviaria tra Santa Severa e Civitavecchia: diversi i treni interrotti e deviati. Sul posto del crollo, polizia e pompieri.🔗 Leggi su Fanpage.it
Treni, altri disagi nel Lazio: crollato parapetto sul ponte della Vecchia Aurelia
Nuovi problemi sui binari nel Lazio.
Linea tirrenica interrotta per crolli su un ponte a Santa Marinella
Da questa mattina, i treni sulla linea tirrenica tra Grosseto e Roma sono fermi.
Crollo sul ponte della Vecchia Aurelia a Santa Marinella, treni in tilt sulla Roma-Genova: le Fs attivano il servizio navetteAttimi di apprensione questa mattina a Santa Marinella, dove è crollata parte della struttura di protezione della linea ferroviaria ... msn.com
Attimi di apprensione questa mattina a Santa Marinella, dove è crollata parte della struttura di protezione della linea ferroviaria in prossimità del ponte della Vecchia Aurelia, in direzione del quartiere Quartaccia. Il cedimento improvviso ha interessato alcune b facebook
