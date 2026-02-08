Treni altri disagi nel Lazio | crollato parapetto sul ponte della Vecchia Aurelia
Nuovi problemi sui binari nel Lazio. Questa mattina, un parapetto è caduto sul ponte della Vecchia Aurelia, causando disagi ai treni in transito. La circolazione ferroviaria è andata in tilt, e ancora non si conoscono i tempi di ripristino. Solo un giorno fa, si era parlato di un possibile attentato alle reti ferroviarie di Bologna. Ora, i pendolari devono fare i conti con altri problemi sulla rete nazionale.
A solo un giorno dal presunto attentato alle reti ferroviarie bolognesi, l’Italia si trova a fare i conti con nuovi disservizi legati ai treni. Al momento risulta sospesa la circolazione sulla linea FL5 che collega Roma e Civitavecchia. La tratta interessata sarebbe quella tra Santa Severa e Civitavecchia, dove si è verificato il crollo di un parapetto di un ponte. Un evento causato dal forte maltempo che in questi giorni ha colpito il territorio laziale, con piogge scroscianti e vento forte, che hanno messo in serie difficoltà le infrastrutture. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Ferrovia Italiane così come i Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
