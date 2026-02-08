Nuovi problemi sui binari nel Lazio. Questa mattina, un parapetto è caduto sul ponte della Vecchia Aurelia, causando disagi ai treni in transito. La circolazione ferroviaria è andata in tilt, e ancora non si conoscono i tempi di ripristino. Solo un giorno fa, si era parlato di un possibile attentato alle reti ferroviarie di Bologna. Ora, i pendolari devono fare i conti con altri problemi sulla rete nazionale.

A solo un giorno dal presunto attentato alle reti ferroviarie bolognesi, l’Italia si trova a fare i conti con nuovi disservizi legati ai treni. Al momento risulta sospesa la circolazione sulla linea FL5 che collega Roma e Civitavecchia. La tratta interessata sarebbe quella tra Santa Severa e Civitavecchia, dove si è verificato il crollo di un parapetto di un ponte. Un evento causato dal forte maltempo che in questi giorni ha colpito il territorio laziale, con piogge scroscianti e vento forte, che hanno messo in serie difficoltà le infrastrutture. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Ferrovia Italiane così come i Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Treni, altri disagi nel Lazio: crollato parapetto sul ponte della Vecchia Aurelia

Approfondimenti su Treni Disagi

A Bergamo, sulle Mura di Sant’Agostino, i lavori di ricostruzione e consolidamento del parapetto del Baluardo del Pallone sono in corso dopo il crollo causato dalle intense piogge di settembre 2024.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Treni Disagi

Argomenti discussi: Incendio a ridosso dei binari, disagi sulla linea adriatica: ritardi e cancellazioni nei treni da e per Bari; Treni, parte lo stop di 2 settimane tra la Puglia e Roma. Disagi per i pendolari tra cancellazioni e corse in bus; Lavori per il Terzo Valico, fine settimana di disagi per i treni nel nodo genovese; Atto di sabotaggio sui binari. Treni nel caos e disagi per ore.

Sabotaggio ai treni, si indagherà per terrorismo. Cosa sappiamo finoraNel primo giorno delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 un presunto sabotaggio alle linee ferroviarie a Bologna e Pesaro ha mandato in tilt i treni di mezza Italia, con pesanti ritardi e cancellazioni ... tg24.sky.it

Treni: mezza Italia in tilt fra guasti e ipotesi danneggiamento. Aerei: tornati i quasi duecento pugliesi bloccati a Berlino Lunga percorrenza, disagi nella linea ferroviaria ...È stata un’altra durissima giornata di disagi per il traffico ferroviario italiano. Oggi treni con ritardi fino a due ore e mezza a causa di impiantin in tilt fra Emilia-Romagna e Marche . Specificame ... noinotizie.it

Crollo sul ponte della Vecchia Aurelia a Santa Marinella, treni in tilt facebook