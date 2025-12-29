Lautaro Martinez il gol a Bergamo non vale solo tre punti Nuovo primato per l’argentino

Lautaro Martinez ha segnato un gol importante nella trasferta di Bergamo, che ha contribuito alla vittoria dell’Inter. Con questa rete, l’attaccante argentino ha raggiunto un nuovo record personale, consolidando il suo ruolo fondamentale nella squadra. Un risultato che testimonia la costanza e l’efficacia del giocatore, senza però creare clamore eccessivo, ma confermando la sua importanza nel panorama nerazzurro.

Inter News 24 Lautaro Martinez torna a stupire grazie ai suoi numeri: con la rete all'Atalanta, il capitano dell'Inter ha raggiunto un nuovo primato. Ci pensa ancora una volta Lautaro Martínez. Il capitano nerazzurro decide Atalanta-Inter con una rete nella ripresa, regalando tre punti pesantissimi alla squadra guidata da Cristian Chivu nell'ultima sfida dell'anno solare. Un gol che conferma, ancora una volta, il peso specifico del Toro nei momenti chiave della stagione. Il successo sul campo della Atalanta porta la firma del numero 10 argentino, attaccante completo e leader tecnico ed emotivo dei nerazzurri, capace di colpire quando la partita sembrava bloccata.

