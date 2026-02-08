Diretta gol Serie A LIVE | Bologna Parma 0-1 decide Ordonez

Nel match di oggi, il Parma batte il Bologna 1-0 grazie a un gol di Ordonez. La partita, valida per la 24esima giornata di Serie A, si è giocata senza grandi sorprese. Il Parma ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale, portando a casa tre punti importanti. I tifosi presenti allo stadio hanno assistito a una gara combattuta, con poche occasioni da entrambe le parti. La prossima giornata si prospetta ancora più intensa.

Calciomercato Como: la posizione del Real Madrid per il futuro di Nico Paz. Cosa succederà in estate per l’argentino Calciomercato Juve, spunta il retroscena: Spalletti ha bloccato una cessione a gennaio! Tutti i dettagli Calciomercato Milan, i rossoneri provano il colpo a zero dalla Juve! Nel mirino quel bianconero: le ultimissime Moviola Bologna Parma: Collu agli straordinari, VAR decisivo sul rosso a Pobega e il gol annullato. Gli episodi dubbi del match Conferenza stampa Gasperini alla vigilia di Roma Cagliari: «Ritorno di Totti? Lo faccio giocare subito.Su Zaragoza posso dirvi questa cosa» Conferenza stampa Pisacane alla vigilia di Roma Cagliari: «La salvezza è da conquistare. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Bologna Parma 0-1, decide Ordonez Approfondimenti su Bologna Parma Diretta gol Serie A LIVE: Lecce Parma 1-2, decide la sfida Pellegrino! Segui in tempo reale gli aggiornamenti sulla 20ª giornata di Serie A, con risultati, sintesi e cronaca delle partite di oggi. Diretta gol Serie A LIVE: Atalanta Parma 0-0 e Genoa Bologna 0-0 Segui la diretta delle partite della 22ª giornata di Serie A, con aggiornamenti in tempo reale su Atalanta-Parma e Genoa-Bologna, entrambe terminate con il punteggio di 0-0. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Bologna Parma Argomenti discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Genoa - Napoli in Diretta Streaming | DAZN IT; Serie A, 24° turno: chance Inter per allungare, la Juve cerca riscatto; Serie A, Sassuolo-Inter: pronostici, migliori quote e scommesse. RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Si gioca il derby d’Emilia, in campo! Diretta gol live score (8 febbraio 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score delle partite in programma oggi, domenica 8 febbraio 2026, per la 24^ giornata. ilsussidiario.net la probabile formazione del parmaIn campo all'ora di pranzo. Bologna e Parma si sfidano al Dall'Ara cercando di risollevarsi. I rossoblù di Italiano non vincono da 7 partite. L'ultimo successo è del 15 gennaio contro il Verona. Da lì ... gazzetta.it SERIE A | In campo Bologna-Parma. Segui la DIRETTA #ANSA facebook Serie A'da Bologna - Parma karsilasmasi Tivibu Spor 1'de basliyor! x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.