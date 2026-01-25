L’Italia cambia girone ai Mondiali di cricket T20 2026, in programma in India e Sri Lanka. A causa del boicottaggio del Bangladesh, che ha deciso di non partecipare, la Scozia è stata inserita al suo posto nel Girone C, insieme a Inghilterra, Nepal e Indie Occidentali. La competizione si svolgerà dal 7 febbraio all’8 marzo 2026, offrendo nuove sfide e opportunità per la nazionale italiana.

Cambia la prima avversaria dell’Italia nella Coppa del Mondo 2026 di cricket T20, che si svolgerà in India e Sri Lanka dal 7 febbraio all’8 marzo: il Bangladesh ha deciso di non partecipare alla manifestazione ed al suo posto, nel Girone C con Inghilterra, Nepal ed Indie Occidentali, è stata ripescata la Scozia. Il Bangladesh aveva chiesto di giocare i propri match in Nepal e non in India, dove si disputerà invece il Girone C, a causa delle tensioni tra il Governo bengalese e quello indiano, temendo per l’incolumità dei propri atleti. Di fronte al diniego degli organizzatori, è arrivata la decisione di ritirare la squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cambia il girone dell’Italia ai Mondiali di cricket T20 2026! Boicottaggio del Bangladesh, c’è un ripescaggio!

Cricket, i convocati dell’Italia per i Mondiali T20 (format olimpico): Wayne Madsen il capitanoEcco i convocati dell’Italia per i Mondiali T20 di cricket, che si svolgeranno tra India e Sri Lanka dal 7 febbraio all’8 marzo.

