Crans Montana incendio nel memoriale per le vittime del Constellation | intervengono i vigili del fuoco aperta un' inchiesta

Questa mattina a Crans-Montana un incendio ha colpito il memoriale dedicato alle vittime del rogo del Constellation. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme, che hanno danneggiato una parte della struttura nel centro del paese. Le autorità hanno aperto un’inchiesta per capire le cause dell’incendio.

Un incendio si è sviluppato questa mattina a Crans-Montana all'interno del memoriale per le vittime del rogo del Constellation, che si trova nel centro del paese. Lo riferisce la polizia cantonale del Vallese, precisando che le fiamme sono state prontamente spente dai vigili del fuoco e che non risultano feriti. Contattato dall'agenzia di stampa Keystone-ATS, un portavoce della polizia non è stato in grado di fornire alcuna informazione sulla causa dell'incendio e al momento risulta aperta un'inchiesta.

