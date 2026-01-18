Incendio ad un tetto nel bolognese intervengono anche i vigili del fuoco di San Felice e Finale Emilia

Nelle prime ore di questa mattina, un incendio ha interessato un tetto ventilato in legno in via Casoni a Crevalcore, Bologna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di San Felice e Finale Emilia, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La situazione è sotto controllo, e non si segnalano feriti o altre conseguenze significative.

Sono intervenuti in supporto anche i vigili del fuoco del distaccamento di San Felice e Finale Emilia per domare l'incendio ad un tetto ventilato in legno propagatosi nelle prime ore di questa mattina in via Casoni a Crevalcore (Bologna). Grazie al tempestivo intervento delle squadre dei vigili.

Nel tardo mattino di oggi, i Vigili del fuoco sono intervenuti nella piazzetta di Marcelli di Numana per un incendio che ha coinvolto una pizzeria. L'intervento tempestivo ha permesso di contenere i danni e di mettere in sicurezza l'area. Nessuna persona è rimasta ferita. La causa dell'incendio è ancora in fase di accertamento.

