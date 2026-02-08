crans montana incendio al memoriale delle vittime

Questa mattina alle sei, un incendio ha distrutto l’igloo che ospitava il memoriale delle vittime di Capodanno a Crans Montana. Le fiamme hanno preso il controllo del piccolo rifugio, lasciando senza ricordo le persone che volevano ricordare i loro cari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma il danno è stato fatto in pochi minuti. Ora si indaga sulle cause di questo gesto, ancora tutto da chiarire.

Un rogo è scoppiato questa mattina alle 6 a Crans Montana: incendiato l'igloo che conteneva il memoriale delle vittime dello scorso Capodanno Questa mattina, intorno alle 6, è scoppiato un rogo dove si trova il memoriale delle vittime di Crans Montana, vicino al locale Constellation dove si è consumata la tragedia lo scorso 31 dicembre. Il punto, pieno di foto e video, era un ricordo di genitori, amici e familiari, ma anche passanti che in queste settimane hanno voluto lasciare un proprio omaggio per quei ragazzi vittime di un incendio che ha spezzato alcune vite troppo presto e altre le ha stravolte. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Le fiamme hanno distrutto il memoriale delle vittime del rogo del Constellation a Crans-Montana.

Questa mattina alle prime luci, un incendio ha devastato il memoriale delle vittime del rogo al Constellation di Crans-Montana.

