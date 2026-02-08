Questa mattina alle prime luci, un incendio ha devastato il memoriale delle vittime del rogo al Constellation di Crans-Montana. Le fiamme sono divampate poco dopo le 6, provocando danni e portando all’apertura di un’inchiesta per capire cosa sia successo. La polizia sta già lavorando per risalire alle cause dell’incendio.

Un incendio è scoppiato nelle prime ore di questa mattina, intorno alle 6, presso il memoriale dedicato alle vittime del rogo che in passato aveva colpito il locale Constellation di Crans-Montana. Il memoriale si trova nella Rue Centrale, una delle vie principali della località del Canton Vallese. A darne notizia è stata la polizia cantonale vallesana, che ha spiegato come l’allarme sia scattato poco dopo l’alba. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno rapidamente circoscritto e domato le fiamme, evitando che l’incendio potesse estendersi alle strutture circostanti o provocare ulteriori danni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crans Montana, incendio al memoriale delle vittime del Constellation: aperta un’inchiesta

Approfondimenti su Crans Montana Constellation

Questa mattina a Crans-Montana si è scatenato un incendio nel memoriale dedicato alle vittime del rogo del Constellation.

Questa mattina a Crans-Montana un incendio ha colpito il memoriale dedicato alle vittime del rogo del Constellation.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Crans-Montana, proprietaria del Constellation: Tragedia inimmaginabile, mi scuso con le vittime

Ultime notizie su Crans Montana Constellation

Argomenti discussi: Incendio Crans Montana, Jessica Moretti: Non sono scappata con la cassa; Crans-Montana, le responsabilità potrebbero arrivare fino al Cantone; Crans-Montana, un mese dopo l’incendio: la seconda fase della cura dei giovani feriti al Niguarda; L’inchiesta su Crans-Montana si è allargata. Ecco chi è finito sotto accusa e perché.

A Crans-Montana incendio improvviso al memoriale per le vittime del Constellation, persone in lacrimeL’incendio è divampato nella primissima mattinata di oggi, intorno alle 6 di domenica 8 febbraio. Molte persone in lacrime alla vista delle fiamme a pochi metri dal locale della tragedia ma fortunatam ... fanpage.it

Crans, fiamme al memoriale per rogo CapodannoUn incendio si è sviluppato a Crans-Montana, nel memoriale sorto per le vittime del rogo di Capodanno nel locale Le Constellation. Non si registrano feriti e le fiamme sono state spente poco dopo ... rainews.it

Crans-Montana, fiamme al memoriale dedicato alle vittime del Constellation x.com

icurezza nei locali pubblici: Confcommercio Imperia rafforza formazione e prevenzione dopo dopo la tragedia di Capodanno a Crans Montana, confronto in Prefettura e nuove iniziative a supporto delle imprese del territorio facebook