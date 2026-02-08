Incendio al memoriale delle vittime di Crans-Montana | aperta un’inchiesta

Da ilfattoquotidiano.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le fiamme hanno distrutto il memoriale delle vittime del rogo del Constellation a Crans-Montana. Le fiamme sono divampate alle sei di mattina in Rue Centrale. La polizia ha aperto subito un’indagine per capire cosa abbia causato l’incendio. Nessuno si è fatto male, ma i danni sono ingenti. La comunità è sotto shock.

Le fiamme sono divampate intorno alle 6 in Rue Centrale, a Crans Montana. Un incendio che ha avvolto il memoriale delle vittime del rogo del Constellation nella notte di Capodanno. I vigili, ha riferito la polizia cantonale del Vallese, sono prontamente intervenuti per spegnere il rogo e non ci sono feriti. E’ stata aperta un’inchiesta sulle cause del rogo. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. Salta la messa per le vittime di Covid, perché? Vogliono toglierci anche la memoria? La serata al Bellini di Napoli per gli studenti palestinesi è stata da brividi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

incendio al memoriale delle vittime di crans montana aperta un8217inchiesta

© Ilfattoquotidiano.it - Incendio al memoriale delle vittime di Crans-Montana: aperta un’inchiesta

Approfondimenti su Crans Montana Incendio

Crans Montana, incendio nel memoriale per le vittime del Constellation: intervengono i vigili del fuoco aperta un'inchiesta

Questa mattina a Crans-Montana un incendio ha colpito il memoriale dedicato alle vittime del rogo del Constellation.

Strage di Crans Montana, aperta l’inchiesta. La procuratrice Béatrice Pilloud: “Priorità all’identificazione delle vittime”

È stata avviata un’inchiesta sulla strage al Costellation bar di Crans Montana.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Un minuto di silenzio in memoria delle vittime della strage di Crans-Montana.

Video Un minuto di silenzio in memoria delle vittime della strage di Crans-Montana.

Ultime notizie su Crans Montana Incendio

Argomenti discussi: Fiamme al memoriale dedicato alle vittime di Crans-Montana; Crans-Montana: Martin Pfister rende omaggio alle vittime; In fiamme il memoriale dedicato alle vittime di Crans-Montana; Tragedia in Vallese: In fiamme il memoriale dedicato alle vittime di Crans-Montana | blue News.

incendio al memoriale delleCrans Montana, incendio nel memoriale per le vittime del Constellation: intervengono i vigili del fuoco aperta un'inchiestaUn incendio si è sviluppato questa mattina a Crans-Montana all'interno del memoriale per le vittime del rogo del Constellation, che si trova nel centro del paese. Lo riferisce ... ilmattino.it

incendio al memoriale delleCrans Montana, incendio nel memoriale per le vittime del Constellation: aperta un'inchiestaUn incendio si è sviluppato questa mattina a Crans-Montana all'interno del memoriale per le vittime del rogo del Constellation, che si trova nel centro del paese. Lo riferisce ... ilmessaggero.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.