Incendio al memoriale delle vittime di Crans-Montana | aperta un’inchiesta

Le fiamme hanno distrutto il memoriale delle vittime del rogo del Constellation a Crans-Montana. Le fiamme sono divampate alle sei di mattina in Rue Centrale. La polizia ha aperto subito un’indagine per capire cosa abbia causato l’incendio. Nessuno si è fatto male, ma i danni sono ingenti. La comunità è sotto shock.

Le fiamme sono divampate intorno alle 6 in Rue Centrale, a Crans Montana. Un incendio che ha avvolto il memoriale delle vittime del rogo del Constellation nella notte di Capodanno. I vigili, ha riferito la polizia cantonale del Vallese, sono prontamente intervenuti per spegnere il rogo e non ci sono feriti. E’ stata aperta un’inchiesta sulle cause del rogo. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. Salta la messa per le vittime di Covid, perché? Vogliono toglierci anche la memoria? La serata al Bellini di Napoli per gli studenti palestinesi è stata da brividi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incendio al memoriale delle vittime di Crans-Montana: aperta un’inchiesta Approfondimenti su Crans Montana Incendio Crans Montana, incendio nel memoriale per le vittime del Constellation: intervengono i vigili del fuoco aperta un'inchiesta Questa mattina a Crans-Montana un incendio ha colpito il memoriale dedicato alle vittime del rogo del Constellation. Strage di Crans Montana, aperta l’inchiesta. La procuratrice Béatrice Pilloud: “Priorità all’identificazione delle vittime” È stata avviata un’inchiesta sulla strage al Costellation bar di Crans Montana. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Un minuto di silenzio in memoria delle vittime della strage di Crans-Montana. Ultime notizie su Crans Montana Incendio Argomenti discussi: Fiamme al memoriale dedicato alle vittime di Crans-Montana; Crans-Montana: Martin Pfister rende omaggio alle vittime; In fiamme il memoriale dedicato alle vittime di Crans-Montana; Tragedia in Vallese: In fiamme il memoriale dedicato alle vittime di Crans-Montana | blue News. Crans Montana, incendio nel memoriale per le vittime del Constellation: intervengono i vigili del fuoco aperta un'inchiestaUn incendio si è sviluppato questa mattina a Crans-Montana all'interno del memoriale per le vittime del rogo del Constellation, che si trova nel centro del paese. Lo riferisce ... ilmattino.it Crans Montana, incendio nel memoriale per le vittime del Constellation: aperta un'inchiestaUn incendio si è sviluppato questa mattina a Crans-Montana all'interno del memoriale per le vittime del rogo del Constellation, che si trova nel centro del paese. Lo riferisce ... ilmessaggero.it Crans-Montana, fiamme al memoriale dedicato alle vittime del Constellation x.com icurezza nei locali pubblici: Confcommercio Imperia rafforza formazione e prevenzione dopo dopo la tragedia di Capodanno a Crans Montana, confronto in Prefettura e nuove iniziative a supporto delle imprese del territorio facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.