Crans-Montana incendio al memoriale delle vittime | Rogo accidentale partito dalle candele

Questa mattina a Crans-Montana un incendio ha distrutto il memoriale delle vittime del Constellation. Le fiamme sono partite dalle candele lasciate sul sito, poi si sono propagate tra i fiori, le foto e i messaggi di cordoglio. Nessuno si è fatto male, ma il danno è stato pesante: il ricordo delle 41 vittime è stato cancellato in pochi minuti. La polizia ha escluso l’ipotesi dolosa e parla di un incidente.

Il fuoco all'alba è partito dalle candele. Poi le fiamme hanno avvolto i fiori, bruciato i ricordi, cancellato le foto, i pupazzi e i messaggi di cordoglio che dal primo gennaio della strage testimoniano il dolore per le 41 vittime del Constellation. Un rogo accidentale, dunque. Non doloso. È stata comunque aperta un'indagine sul rogo che ha distrutto il memoriale di Crans-Montana, il monumento spontaneo commemorativo dedicato alle ragazze e ai ragazzi che hanno perso la vita a Capodanno nella località sciistica del Canton Vallese. Le fiamme si sono accese alle 6 del mattino a partire dalla cera delle candele disposte su un tavolo al centro del memoriale.

