Strage di Crans-Montana la procuratrice conferma | Rogo partito dalle candele sulle bottiglie Aperta inchiesta per incendio e omicidio colposi – La diretta

La procura di Crans-Montana ha confermato che l'incendio si è originato dalle candele poste sulle bottiglie. È stata aperta un'inchiesta per incendio e omicidio colposi, mentre il bilancio delle vittime potrebbe ancora peggiorare. L'incidente, avvenuto durante la notte di Capodanno, ha causato la morte di almeno 47 persone in un bar della località svizzera.

Potrebbe ancora aggravarsi il bilancio della strage di Capodanno nel bar di Crans-Montana, in Svizzera, in cui hanno perso la vita almeno 47 persone. Gli sforzi in queste ore si stanno concentrando soprattutto su due fronti: la ricerca dei dispersi e la cura dei feriti. Ancora nessun indagato da parte delle autorità svizzere, che stanno verificando le condizioni di sicurezza del locale Le Costellation. «Stiamo seguendo le famiglie italiane che sono lì in attesa di avere notizie», ha assicurato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in collegamento telefonico con Quarto Grado su Rete 4, sottolineando che «è difficilissimo identificare le vittime» e «ci vorranno settimane per comprendere di chi si tratta».

