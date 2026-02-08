Crans-Montana in fiamme il memoriale per le vittime dell’incendio di Capodanno

Questa mattina a Crans-Montana le fiamme hanno avvolto il memoriale dedicato alle vittime dell’incendio di Capodanno. Gli abitanti, ancora scossi, sono usciti dalla messa e si sono trovati di fronte alle fiamme che stavano divorando il monumento. La scena ha lasciato tutti senza parole, mentre i vigili del fuoco lavorano per spegnere il rogo e proteggere il centro del paese.

«È incredibile», hanato attoniti gli abitanti di Crans-Montana che, appena usciti dalla messa, si sono trovati nuovamente davanti alle fiamme. Ad andare a fuoco, questa volta, è stato il memoriale creato per le vittime dell’incidendio divampato la notte di Capodanno al locale Le Constellation, costato la vita a quaranta persone, molte delle quali minorenni. Non è chiaro se il nuovo rogo sia accidentale o doloso, ma i vigili del fuoco lo hanno domato poco dopo. Purtroppo, però, è rimasto ben poco del “sacrario” in onore dei ragazzi scomparsi la notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio: si trattava di un grosso tendone che conteneva fiori, dediche, disegni e lettere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

