Crans-Montana in fiamme il memoriale per le vittime dell’incendio di Capodanno

Questa mattina a Crans-Montana le fiamme hanno avvolto il memoriale dedicato alle vittime dell’incendio di Capodanno. Gli abitanti, ancora scossi, sono usciti dalla messa e si sono trovati di fronte alle fiamme che stavano divorando il monumento. La scena ha lasciato tutti senza parole, mentre i vigili del fuoco lavorano per spegnere il rogo e proteggere il centro del paese.

«È incredibile», hanato attoniti gli abitanti di Crans-Montana che, appena usciti dalla messa, si sono trovati nuovamente davanti alle fiamme. Ad andare a fuoco, questa volta, è stato il memoriale creato per le vittime dell’incidendio divampato la notte di Capodanno al locale Le Constellation, costato la vita a quaranta persone, molte delle quali minorenni. Non è chiaro se il nuovo rogo sia accidentale o doloso, ma i vigili del fuoco lo hanno domato poco dopo. Purtroppo, però, è rimasto ben poco del “sacrario” in onore dei ragazzi scomparsi la notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio: si trattava di un grosso tendone che conteneva fiori, dediche, disegni e lettere. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Crans-Montana, in fiamme il memoriale per le vittime dell’incendio di Capodanno Approfondimenti su Crans Montana Incendio Crans Montana, a fuoco il memoriale dedicato alle vittime dell'incendio di Capodanno Questa mattina a Crans-Montana il memoriale dedicato alle vittime dell’incendio di Capodanno è stato bruciato. Crans-Montana: 40 giorni dopo scoppia un altro incendio. In fiamme il memoriale dedicato alle vittime Un incendio si è sviluppato questa mattina presto a Crans-Montana, nei pressi del memoriale dedicato alle vittime. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Incendio a Crans-Montana: identificate le prime vittime, tre sono giovani italiani Ultime notizie su Crans Montana Incendio Argomenti discussi: Il responsabile della sicurezza senza brevetto antincendio. Moretti: Penso sempre alle vittime - Avvocato vittime chiede la ricusazione delle procuratrici di Sion; Fiamme al memoriale dedicato alle vittime di Crans-Montana; Svizzera, sale a 41 il numero delle vittime nell'incendio di Crans-Montana; Crans-Montana, la testimonianza di Roze, la fotografa: Il fuoco ha avvolto tutto il locale in meno di un minuto. Jessica Moretti stava lì fuori senza aiutare nessuno. Rogo vicino a Le Constellation: in fiamme il memoriale per le vittime di Crans-MontanaMomenti di grande sconforto dopo che il rogo è divampato nel memoriale che contiene i messaggi di cordoglio per le vittime. notizie.it Crans, fiamme al memoriale per rogo CapodannoUn incendio si è sviluppato a Crans-Montana, nel memoriale sorto per le vittime del rogo di Capodanno nel locale Le Constellation. Non si registrano feriti e le fiamme sono state spente poco dopo ... rainews.it Aperta un’inchiesta sul rogo che ha distrutto il “monumento” alle 41 vittime della strage di Capodanno. Nuovi interrogatori per Jacques e Jessica Moretti, i titolari del Constellation Leggi l'articolo #CransMontana facebook Crans-Montana, Giorgio Fonio ritira la querela contro il giornalista italiano x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.