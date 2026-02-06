Meloni affronta il derby con la Lega nella campagna elettorale

A due settimane dalla chiusura della campagna elettorale, Giorgia Meloni annuncia l’avvio ufficiale della sua corsa politica. Ieri, durante una conferenza stampa al Viminale, la leader di Fratelli d’Italia ha messo nero su bianco le sue strategie, puntando a rafforzare il suo ruolo e a rispondere alle critiche della Lega. La corsa si fa sempre più intensa e il clima tra i partiti si scalda.

**Lead dell’articolo** A due settimane dalla scadenza della campagna elettorale, Giorgia Meloni ha lanciato ufficialmente la propria campagna politica, con un’azione in diretta conferenza stampa al Viminale, in pieno cuore del dibattito politico italiano. La nuova leader del Movimento 5 Stelle, in un clima di tensione crescente, ha annunciato il suo impegno per il voto del 25 febbraio 2026, e subito dopo, il suo avversario di turno, Matteo Salvini, leader della Lega, ha rilasciato un comunicato critico, che si è tradotto in un vero e proprio derby di sinistra e destra, in cui ogni azione politica è vista come un colpo di spettro.🔗 Leggi su Ameve.eu

