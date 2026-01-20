La rivelazione della pm | Indagavo anche sulla sinistra ma mi dissero | punta la Lega

Durante una puntata di Quarta Repubblica, il pubblico ministero Anna Gallucci ha condiviso un episodio che mette in discussione le modalità di svolgimento delle indagini politiche in Italia. La testimonianza rivela come, nel corso delle indagini, le direzioni possano essere indirizzate verso determinati schieramenti, sollevando questioni sulla trasparenza e l’autonomia delle forze dell’ordine nel trattamento dei casi politici.

A Quarta Repubblica, Anna Gallucci – oggi pubblico ministero a Pesaro – ha raccontato una vicenda che getta una luce inquietante sulle modalità con cui in Italia si conducono a certi lidi le indagini che riguardano esponenti politici. Con procuratori che suggerirebbero di indagare su certi partiti e sorvolare su altri. I fatti risalgono a quando la Gallucci lavorava alla Procura di Termini Imerese (cioè tra il 2014 e il 2020). "Io stavo procedendo ad un’indagine che riguardava alcuni politici sia di centrodestra che di centrosinistra", racconta la pm. In realtà l’indagine parte dai famosi furbetti del cartellino, poi dalle intercettazioni emergono altri fatti su alcuni politici che "parlano" con gli indagati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

