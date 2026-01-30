Durante la discesa libera di Crans Montana, Lindsey Vonn ha avuto una brutta caduta. La campionessa americana si è fatta male durante la prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. I soccorsi sono intervenuti subito, ma ancora non si conoscono le condizioni precise. La sua squadra ha confermato che sta ricevendo le cure necessarie e che seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

Durante la discesa libera di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, Lindsey Vonn è incappata in una brutta caduta. La statunitense si è insaccata dopo un salto e, mentre stava per affrontare una curva verso destro, è scivolata ed è finita violentemente nelle reti di protezion e. Le urla iniziali di dolore hanno fatto temere un grave infortunio, considerando soprattutto il carico subito dal ginocchio sinistro, ma la 41enneè riuscita a rialzarsi ed è scesa fino al traguardo sui suoi sci. Il suo allenatore Aksel Lund Svindal ha fornito un primo aggiornamento: “ Lindsey sta andando a fare un controllo per vedere come sta il suo ginocchio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cosa si è fatta Lindsey Vonn? Gli aggiornamenti dall’allenatore Svindal

Approfondimenti su Lindsey Vonn

Sofia Goggia si ripresenta in pista con determinazione, commentando il suo stato di forma e fiducia.

Lindsey Vonn si è fatta male durante la discesa libera a Crans Montana.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Lindsey Vonn

Argomenti discussi: Si infortuna a scuola perché le cade addosso uno studente, fratture e contusioni. Licenziata e cancellata dalle graduatorie. INTERVISTA; Konè infortunato, lascia il campo inconsolabile in Roma-Milan: cosa si è fatto e i tempi di recupero; Cisgiordania, carabinieri minacciati e fatti inginocchiare da un soldato. Cosa è successo; Altro che metal detector!.

Il Grande Fratello 2026 si farà, i primi possibili nomi dei concorrentiIl Grande Fratello è pronto a tornare con una nuova edizione condotta da Ilary Blasi: ecco chi potrebbero essere i primi due concorrenti ... dilei.it

Pronostico Nottingham Forest-Ferencvaros: ecco cosa farà la differenzaNottingham Forest-Ferencvaros è una partita valida per l'ottava giornata della League Phase di Europa League: tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it

Tre cadute tra le prime sei atlete, tra le quali anche Lindsey Vonn: paura per l’americana a 7 giorni dai giochi di Milano Cortina - facebook.com facebook

#CransMontana #Sci Annullata la discesa perché troppo pericolosa. Dopo un'ora dalla partenza erano infatti scese solo 6 atlete e 3 di queste sono cadute con altrettante interruzioni, tra loro anche la campionessa #Usa Lindsey Vonn che si è rialzata da sol x.com