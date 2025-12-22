Sofia Goggia alzabandiera alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026? Non so ancora nulla

Sofia Goggia, campionessa di sci di origine bergamasca, ha commentato la possibilità di partecipare come alzabandiera alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Attualmente, non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in merito e preferisce attendere eventuali proposte. La sua posizione rimane incerta, in attesa di sviluppi futuri.

Bergamo, 22 dicembre 2025 – " Alzabandiera? Non so nulla, perché non ho ricevuto alcuna chiamata, vedremo quale sarà l'eventuale proposta". Sono le parole di Sofia Goggia, all'ingresso del Quirinale, dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella affiderà il tricolore ai portabandiera azzurri di Milano-Cortina, commentando la proposta del n.1 del Coni Luciano Buonfiglio di designare la sciatrice per la cerimonia dell'alzabandiera a Cortina. " Se accetterei? Ne vorrei parlare prima con il presidente del Coni", ha aggiunto la fuoriclasse bergamasca delle Fiamme Gialle.

