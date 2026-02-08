Cosa aspettarsi da Federica Brignone alle Olimpiadi Milano Cortina | l'esserci è già una vittoria

Federica Brignone torna in gara dopo un infortunio pesante, pronta a scendere in pista ai Giochi di Milano-Cortina. La sua presenza da sola rappresenta già una vittoria, e ora spera di mettere in mostra tutta la sua determinazione. La campionessa italiana si prepara a sfidare le avversarie, con la voglia di dimostrare di essere ancora tra le migliori dello sci alpino.

Dopo un infortunio devastante, Federica Brignone è tornata alle gare per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina. A 35 anni è una delle più vincenti sciatrici italiane, con 3 medaglie olimpiche (1 argento, 2 bronzi) e 5 mondiali (2 ori, 3 argenti).

Federica Brignone ha dichiarato di non voler mai togliere il posto a una compagna per partecipare a Milano Cortina.

Milano-Cortina 2026 si avvicina e Federica Brignone è confermata come atleta italiana alle Olimpiadi invernali.

