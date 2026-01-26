Milano-Cortina 2026 si avvicina e Federica Brignone è confermata come atleta italiana alle Olimpiadi invernali. La campionessa di sci alpino rappresenterà l’Italia in questa importante manifestazione, che si svolgerà dal 6 febbraio. Sono numerosi gli atleti italiani qualificati, pronti a competere in diverse discipline, contribuendo al movimento sportivo nazionale in questa già storica edizione.

Giungono ottime notizie per la "Tigre": Federica Brignone parteciperà alle Olimpiadi di Milano-Cortina non soltanto come portabandiera ma come atleta per i Giochi invernali al via il prossimo 6 febbraio con la cerimonia d'apertura. Si prospetta, inoltre, un'edizione da record per i colori azzurri visto che gli atleti della Fisi (Federazione invernale sport invernali) saranno nel complesso 196, mai così tanti. Come detto, la Brignone farà parte della spedizione azzurra dopo aver recuperato dal bruttissimo infortunio di 9 mesi fa che poteva seriamente comprometterne la sua partecipazione. Il nuovo primato italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milano-Cortina, è ufficiale: Federica Brignone alle Olimpiadi. Quanti sono gli atleti italiani

Approfondimenti su milano cortina

In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, si intensifica l’interesse per gli atleti lombardi coinvolti.

L'Italia ha ufficialmente annunciato i portabandiera per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su milano cortina

Argomenti discussi: Milano-Cortina: al Mimit inaugurata la mostra e presentati i francobolli celebrativi; L'Italia a Milano Cortina 2026: la squadra azzurra per i Giochi Olimpici Invernali, l'elenco aggiornato LIVE; Olimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina in arrivo: tutto quello che c'è da sapere; Agenti americani dell'ICE a Milano-Cortina 2026? Il ministro Piantedosi: Al momento non ci risulta.

Milano-Cortina, Brignone parteciperà alle Olimpiadi invernali: ufficiale la lista italianaNell'elenco delle azzurre che prenderanno parte ai Giochi c'è anche Federica, tornata a gareggiare una settimana fa dopo un grave infortunio: i dettagli ... corrieredellosport.it

Milano-Cortina, è ufficiale: Federica Brignone alle Olimpiadi. Quanti sono gli atleti italianiSuperati i partecipanti azzurri dei Giochi Invernali di Torino 2006: tra di loro anche Federica Brignone pienamente recuperata dopo l'infortunio di 9 mesi fa. Ecco chi è l'atleta più giovane e il più ... msn.com

ICE a Milano-Cortina, Fontana conferma: "Ci sono, ecco quali saranno i loro compiti" - facebook.com facebook

Milano-Cortina, la combinata nordica vietata alle donne. I doppi standard del sistema olimpico x.com