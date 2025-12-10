Isaksen infortunato | quando torna l' esterno della Lazio?
L'esterno della Lazio, Isaksen, è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio, complicando i piani di Maurizio Sarri. La sua assenza si aggiunge a quelle di Castellanos e Cancellieri, lasciando il tecnico biancoceleste senza alcuni titolari importanti. La domanda che tutti si pongono riguarda il suo ritorno in campo e le tempistiche di recupero.
Non può sorridere per i recuperi di Castellanos e Cancellieri che Maurizio Sarri ha perso un altro dei titolarissimi della Lazio. Infatti nel match contro il Bologna si è infortunato Gustav Isaksen. Uno stop importante che compromette il 2025 dell’esterno danese. L’infortunio di Isaksen Isaksen. 🔗 Leggi su Romatoday.it
#Lazio, si ferma #Isaksen Se buone notizie sono arrivate da #Gila, così non si può dire per Isaksen. Il danese si è infortunato nell'ultima gara contro il Bologna, quando è stato costretto a uscire all'intervallo per un problema fisico. Ora potrebbe fermarsi per un - facebook.com Vai su Facebook
Infortunio Isaksen, tegola per Sarri dopo Lazio Bologa: il report medico della società conferema la lesione per l’esterno d’attacco danese, già a lavoro per il recupero! Vai su X
Infortunio Isaksen con il Bologna: quando torna l'esterno della Lazio? - La svolta è arrivata all'ottava giornata contro la Juventus: Isaksen è tornato titolare, ritrovando continuità e segnando prima contro il Cagliari e poi contro il Bologna. Da tag24.it
La Cucina Italiana entra nei patrimoni culturali immateriali dell’umanità cibosia.it
Ascolti tv: "L'altro professore" vince la serata, "Le Iene" conquistano il podio iltempo.it
Illusione ottica di 6 donne con solo 5 paia di gambe newsner.it
Meteo Campania, Anticiclone senza tregua: sole e caldo ancora a lungo 2anews.it
Lotto, in Campania vincite per 55mila euro anteprima24.it
Samsunspor-AEK Atene (Conference League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com