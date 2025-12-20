Bernardeschi ko in Supercoppa | frattura alla clavicola e stop forzato

Durante la semifinale di Supercoppa Italiana a Bologna, Federico Bernardeschi ha subito un infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo dopo soli quaranta minuti. Gli esami successivi hanno evidenziato una frattura alla clavicola, determinando uno stop forzato per il giocatore. La società e il team medico stanno monitorando la situazione e valutando il percorso di recupero più adeguato.

La semifinale di Supercoppa Italiana di Bologna contro l' Inter è durata appena quaranta minuti per Federico Bernardeschi. Un contrasto di gioco nelle fasi finali del primo tempo ha messo fine anzitempo alla sua partita e, soprattutto, ha aperto uno scenario ben più serio del semplice cambio obbligato. L'infortunio durante Bologna-Inter. Il momento chiave arriva al 38'. Bernardeschi entra in contatto con Bonny e cade male, impattando in maniera innaturale sulla spalla sinistra. Fin da subito le sue condizioni appaiono preoccupanti. L'intervento dello staff medico è immediato, ma basta uno sguardo per capire che non si tratta di un colpo banale.

