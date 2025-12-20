Studenti pro-Pal e contro Valditara Poche decine in corteo nel centro di Pisa riescono a bloccare mezza città
Pisa, 20 dicembre 2025 – Traffico in tilt sui lungarni e città bloccata per alcune ore ieri mattina a causa di una manifestazione improvvisata di studenti medi, promossa dal Sir (Scuole in rivolta), che hanno sfilato per le vie del centro storico, passando da Corso Italia e dai lungarni, fino a raggiungere gli uffici della Provincia di Pisa in via Pietro Nenni. Tra le motivazioni della protesta, come riportato nei proclami e nei cartelli esposti, figurano la denuncia dell’“aziendalizzazione e militarizzazione della scuola”, oltre alla contrarietà alla riforma Valditara, il piano del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara che punta a introdurre una serie di cambiamenti nel sistema scolastico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
