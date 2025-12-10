Reporter sfigurato durante il corteo pro-Pal | Mi hanno frantumato la faccia ancora mi traballano i denti

Durante il corteo pro-Pal, un reporter è stato brutalmente aggredito, riportando gravi ferite al volto. La violenza inaudita ha lasciato segni evidenti e conseguenze durevoli, tra cui denti traballanti. L’episodio, avvenuto il 14 ottobre durante gli scontri di Udine, evidenzia la brutalità di quegli eventi e le conseguenze fisiche e psicologiche per chi vi è stato coinvolto.

Violenza inaudita. La faccia massacrata dai segni di quella sera, la sera del 14 ottobre, quella degli scontri di Udine. Con il tentativo dei Pro Pal di boicottare la partita di calcio fra Italia e Israele, disputata fra imponenti misure di sicurezza. Nessuno, o quasi, si è preso la briga di portare la propria solidarietà al reporter che stava filmando gli incidenti scatenati dai Pro Pal. Lividi sotto l’occhio sinistro, denti traballanti, un racconto horror: “Cinque minuti prima mia mamma mi aveva mandato un messaggio: ‘Sto guardando 4 di Sera su Rete 4, attento perché ci sono scontri in corso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Reporter sfigurato durante il corteo pro-Pal: “Mi hanno frantumato la faccia, ancora mi traballano i denti”

Sfigurato da un sasso durante la manifestazione pro Pal | Mi hanno frantumato la faccia ancora mi traballano i denti - Zazoom Social News

Io sfigurato da un sasso Neppure un messaggio dai responsabili del corteo - Zazoom Social News

Il reporter sfigurato da un sasso durante la manifestazione Pro-Pal a Udine - Ha dovuto fare due operazioni: «Non ho recuperato la sensibilità nella parte sinistra del volto, ancora mi traballano i denti» ... open.online scrive

"Io sfigurato da un sasso. Neppure un messaggio dai responsabili del corteo" - La cronaca ha rapidamente ingoiato gli scontri di Udine, il tentativo dei Pro Pal di boicottare la partita di calcio fra Italia e Israele, disputata fra imponenti misure di sicurezza. Come scrive msn.com

"Io, giornalista sfigurato dai #propal e poi lasciato solo" Il racconto del reporter Davide Albini #Bevilacqua: "Ho rischiato di perdere un occhio, mi hanno frantumato la faccia" #GazaCity #GazaGenocide? #GazaStrip #sinistra #Pd Vai su X