Corriere dello Sport | Genoa-Napoli un romanzo da Marassi | azzurri indomabili Conte vince tra dolore e carattere

Una partita di calcio tra Genoa e Napoli si è trasformata in un vero e proprio spettacolo. Dopo 90 minuti di emozioni intense, gli azzurri di Conte sono usciti vittoriosi con un 3-2 in rimonta. La sfida è stata tutt’altro che una semplice gara, con momenti di sofferenza e di grande carattere. I tifosi hanno assistito a un match ricco di colpi di scena, dove nulla è stato deciso fino all’ultimo minuto.

"> Genoa-Napoli 2-3 non è stata una semplice partita di campionato, ma un racconto lungo cento minuti, fitto di colpi di scena, pathos e contraddizioni. Una gara aperta e chiusa da un rigore, segnata da dolore fisico e nervoso, con un finale dolce per Antonio Conte e amarissimo per Daniele De Rossi. A raccontarla è Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, che descrive la notte di Marassi come un vero romanzo calcistico. Il Napoli si prende la copertina per una qualità ormai certificata: la capacità di non spezzarsi mai, nemmeno quando tutto sembra andare storto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Genoa-Napoli, un romanzo da Marassi: azzurri indomabili, Conte vince tra dolore e carattere” Approfondimenti su Genoa Napoli Pagelle Genoa Inter: Lautaro decisivo, Bisseck pesa, Vitinha accende Marassi. I voti del Corriere dello Sport Corriere dello Sport: “Napoli, l’era degli Antonio: Vergara accende Marassi e sogna l’azzurro” Il Napoli si prepara a vivere un’altra partita importante, con l’attenzione puntata su Antonio e i suoi giocatori. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Genoa Napoli Argomenti discussi: De Rossi durissimo in conferenza: Regolamento di m... Non so che sport sto allenando; Lazio-Genoa, la formazione ufficiale di Sarri: out Zaccagni; De Rossi: Lazio-Genoa non è un derby per me, ma mi mancheranno i laziali; Sarri, le parole da brividi ai tifosi della Lazio. Poi sbotta in tv per le troppe domande su Romagnoli. Corriere dello Sport: Genoa-Napoli, un romanzo da Marassi: azzurri indomabili, Conte vince tra dolore e carattereGenoa-Napoli 2-3 non è stata una semplice partita di campionato, ma un racconto lungo cento minuti, fitto di colpi di scena, pathos e contraddizioni. Una gara aperta e chiusa da un rigore, segnata da ... napolipiu.com Corriere dello Sport: Genoa-Napoli, le probabili formazioniNel tris difensivo, infatti, Rrahmani agirà da braccetto di destra, con Buongiorno al centro e Juan Jesus sul centrosinistra. Una scelta mirata, spiegata dal Corriere dello Sport, che consente a Conte ... napolipiu.com Le pagelle di Genoa-Napoli facebook Genoa-Napoli, De Rossi: "Rigore poco chiaro, così si rischia una deriva" #SkySport #SkySerieA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.