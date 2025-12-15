© Internews24.com - Pagelle Genoa Inter: Lautaro decisivo, Bisseck pesa, Vitinha accende Marassi. I voti del Corriere dello Sport

Inter News 24 Pagelle Genoa Inter, voti e giudizi del Corriere dello Sport sulla sfida di Marassi: Lautaro trascina, ma il finale lascia qualche ombra sulla gestione del risultato. Genoa Inter consegna ai nerazzurri il primo posto solitario in classifica e una vittoria pesantissima, ma non priva di sofferenze. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, la squadra di Cristian Chivu, allenatore romeno alla prima stagione sulla panchina interista, ha dominato a lungo salvo poi concedere spazio e coraggio ai rossoblù nel finale. Le pagelle fotografano una gara a due volti, con protagonisti chiari da entrambe le parti. Internews24.com

GENOA INTER 1-2: CON DUE PAL*E COSÌ! || Highlights e analisi

Pagina 2 | Pagelle Genoa-Inter: Bisseck e Lautaro show, Barella guerriero. Ekuban accende il Grifone, Chivu e De Rossi... - Voti e giudizi di rossoblù e nerazzurri dopo il match disputato al Ferrari e valido per la 15ª giornata di Serie A ... tuttosport.com