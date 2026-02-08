Fabrizio Corona non molla dopo lo scontro con Mediaset e porta Falsissimo a teatro. L’ex re dei paparazzi infatti avrebbe deciso di realizzare un tour teatrale dedicato proprio al suo format diventato ormai celebre su YouTube. Fabrizio Corona porta Falsissimo a teatro. Dopo il comunicato di Mediaset e l’ombra di una causa civile da 160 milioni di euro, Fabrizio Corona ha già fatto la sua nuova mossa. Falsissimo diventerà infatti uno spettacolo teatrale, approdando nei teatri di tutta Italia. Il tour teatrale inizierà a maggio 2026 e sbarcherà in quattro città. Il 14 maggio sarà a Catania al Teatro Metropolitan, mentre il 21 maggio sarà la volta di Napoli presso il Teatro PalaPartenope. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Corona non molla e porta Falsissimo a teatro: quanto costerà il biglietto

Approfondimenti su Corona Falsissimo

Fabrizio Corona non si ferma e rilancia la sua battaglia contro Signorini e Scotti.

#Fabrizio-Corona- Falsissimo || Fabrizio Corona e il suo Falsissimo continuano a far parlare di sé.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fabrizio CORONA e FALSISSIMO su GERRY SCOTTI e le letterine al PEPPY NIGHT

Ultime notizie su Corona Falsissimo

Argomenti discussi: Gerry Scotti, Corona rilancia: Non mi ha denunciato, sa che ho le prove. E parla di Passaparola; Fabrizio Corona, i social bloccati non hanno funzionato. Ora il pericolo per Mediaset sono le discoteche; Ludmilla Radchenko, ex Letterina pubblica le chat con Fabrizio Corona: Ti volevo parlare di una cosa, fidati...; Fabrizio Corona: Perché lo faccio? Per soldi. Ma la televisione per cosa è nata? Questa cosa, insieme ad altre, me ne ha fatti guadagnare un sacco. E lo faccio per un senso di verità.

Corona non molla e porta Falsissimo a teatro: quanto costerà il bigliettoFabrizio Corona non molla dopo lo scontro con Mediaset e porta Falsissimo a teatro. L’ex re dei paparazzi infatti avrebbe deciso di realizzare un tour teatrale dedicato proprio al suo format diventato ... dilei.it

Gerry Scotti, Corona rilancia: Non mi ha denunciato, sa che ho le prove. E parla di PassaparolaFabrizio Corona non molla e torna ad accusare Gerry Scotti dopo le rivelazioni fatte a Falsissimo. Il conduttore nei giorni scorsi si era difeso, rispedendo al mittente le accuse di aver creato un ... dilei.it

Mediaset, Corona non molla. Dopo la "scomparsa" dai social torna su YouTube con il suo avvocato ospite di un podcast: "Siete pronti" ift.tt/5zqMLrd x.com

Corona non molla e annuncia altri nomi: “Non ho paura degli arresti e dei processi. Se mi gira faccio un partito”- facebook