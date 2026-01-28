Fabrizio Corona e il suo Falsissimo continuano a far parlare di sé. Il format digitale, fatto di gossip e retroscena, raccoglie consensi e critiche. Corona ha trasformato il suo progetto in un vero e proprio fenomeno, che divide il pubblico e fa discutere sui social. Ora si ipotizza anche un possibile approdo in tv, mentre si cerca di capire quanto il personaggio e il suo format possano portare a casa.

Fabrizio Corona ha trasformato Falsissimo in un fenomeno mediatico che divide e fa discutere. Il format digitale, costruito su gossip senza filtri, rivelazioni e retroscena sui personaggi più noti dello spettacolo, continua ad attirare pubblico e polemiche. Dietro lo scandalo, però, ci sarebbe anche un business molto redditizio. Secondo indiscrezioni circolate negli ambienti televisivi e riprese da testate di settore, il podcast genererebbe introiti elevati e avrebbe attirato l’interesse di alcune emittenti. Quanto guadagna davvero Corona e perché si parla di un possibile sbarco in tv. Fabrizio Corona rilancia: «Maria De Filippi avrebbe escluso Belen Rodriguez dalla tv Il format Falsissimo e la strategia del clamore. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Fabrizio Corona e Falsissimo: quanto guadagna e ipotesi approdo in tv

Approfondimenti su Fabrizio Corona Falsissimo

In questa puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona annuncia di non poter partecipare a causa di un impedimento giudiziario.

Fabrizio Corona, cosa rischia dopo l’inchiesta su Falsissimo? L’indagine Ci sono momenti in cui il rumore mediatico smette di essere semplice spettacolo e diventa qualcosa di diverso, portando alla luce questioni legali e rischi concreti per l’imprenditore.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Fabrizio Corona sposta Falsissimo EP 21: il motivo e quando andrà in onda

Ultime notizie su Fabrizio Corona Falsissimo

Argomenti discussi: Fabrizio Corona, il giudice accoglie il ricorso di Alfonso Signorini e ordina lo stop a Falsissimo; Corona e la puntata di Falsissimo senza Signorini sul sistema Mediaset: da Scotti e De Filippi ai Berlusconi; Corona, giudice accoglie ricorso Signorini: stop video su giornalista; Corona deve ritirare Falsissimo: il giudice accoglie il ricorso di Signorini.

Le parole di Claudio Lippi a Falsissimo con Fabrizio Corona: Vorrei vedere saltare qualche testa in tvClaudio Lippi nel mirino per il caso Signorini-gate con Fabrizio Corona: cosa è successo davvero e cosa sappiamo. alfemminile.com

Mediaset contro Fabrizio Corona: Gogna mediatica, la replica di fuoco dopo le accuse a 'Falsissimo'Dopo le accuse lanciate su YouTube da Fabrizio Corona, l’azienda di Cologno Monzese risponde con una nota durissima. libero.it

#annamariabernardinidepace commenta la sentenza contro #fabriziocorona. Anna Maria Bernardini De Pace, avvocato di #raoulbova contro Fabrizio Corona nella vicenda della diffusione dei suoi audio privati, ha rilasciato un’intervista per #larepubblica dov facebook

Mediaset contro Fabrizio Corona: “La libertà di espressione non è libertà di diffamazione e gogna” x.com