Corpo e sessualità strumenti per ottenere lavoro | Corona non molla su Signorini e Scotti stasera nuova puntata di Falsissimo

Fabrizio Corona non si ferma e rilancia la sua battaglia contro Signorini e Scotti. Dopo la cancellazione della terza puntata de “Il prezzo del successo” da parte di YouTube, Corona promette nuove mosse e non abbandona la sua lotta. Stasera, torna in tv con una nuova puntata di “Falsissimo”, deciso a continuare a usare i suoi strumenti, tra corpo e sessualità, per attirare l’attenzione.

Fabrizio Corona non ha intenzione di fare un passo indietro. Da quando YouTube ha cancellato la terza puntata de “Il prezzo del successo”, il suo format online che in soli tre giorni aveva totalizzato 5 milioni di visualizzazioni, l’ex re dei paparazzi ha deciso di reagire con ancora più forza. Per questa sera, lunedì 2 febbraio, ha annunciato una nuova puntata arricchita da quaranta minuti di contenuti mai visti prima. Su Instagram, poche ore fa, Corona ha anticipato il tono della serata: “Ci sarà un’altra prova sulla colpevolezza di Gerry Scotti e di Alfonso Signorini”, ha scritto, ribadendo la sua posizione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

