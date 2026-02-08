Questa mattina l’account dell’avvocato Ivano Chiesa, che segue Fabrizio Corona, è stato temporaneamente sospeso da Instagram. La piattaforma ha deciso di bloccare il profilo dopo alcune segnalazioni, con accuse di aver pubblicato contenuti ritenuti inappropriati, tra cui immagini di donne nude e presunti riferimenti allo spaccio di cocaina. Dopo alcune ore di polemiche, l’account è stato riattivato, ma l’episodio ha riacceso il dibattito sui limiti della libertà sui social e sui controlli delle piattaforme.

Ore di agitazione nel mondo social che gravita attorno a Fabrizio Corona. Questa volta il protagonista non è stato l'ex fotografo, ma il suo legale, l'avvocato Ivano Chiesa, il cui profilo Instagram è stato temporaneamente sospeso da Meta. Un episodio che ha scatenato reazioni furiose da parte del legale, prontamente smentite dai fatti. Il profilo Instagram chiuso Non appena accortosi della sospensione per presunta violazione degli standard della community, l'avvocato Chiesa ha gridato alla «censura». «Mi hanno sospeso l'account Instagram, perché non avrei rispettato gli standard di Meta. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Corona, l'avvocato Ivano Chiesa rimosso da Instagram: «Spaccio cocaina e pubblico donne nude?». L'account sospeso e riattivato: cosa è successo

Approfondimenti su Corona Instagram

L’avvocato Ivano Chiesa ha denunciato la rimozione del suo profilo Instagram, che era stato sospeso e poi riattivato.

L’account Instagram di Chiesa è stato sospeso.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Corona Instagram

Argomenti discussi: Se continuano così Fabrizio Corona diventa Robin Hood. Gli ho detto di prepararsi a una battaglia giudiziaria potentissima: parla l'avvocato Ivano Chiesa; Anche Ivano Chiesa scompare dai social: l'avvocato di Corona non è più disponibile su Instagram; Fabrizio Corona torna con l'avvocato Ivano Chiesa dopo la cancellazione dei profili social: Siete pronti o no?; I profili Instagram e Facebook di Fabrizio Corona sono stati rimossi.

Corona, sospeso il profilo Instagram dell’avvocato Chiesa: l’attacco a Mediaset e la smentitaFabrizio Corona attacca Mediaset dopo la sospensione del profilo Instagram dell'avvocato Ivano Chiesa: arriva la smentita a la riattivazione. mondotv24.it

Corona, l'avvocato Ivano Chiesa rimosso da Instagram: «Spaccio cocaina e pubblico donne nude?». L'account sospeso e riattivato: cosa è successoOre di agitazione nel mondo social che gravita attorno a Fabrizio Corona. Questa volta il protagonista non è stato l'ex fotografo, ma il ... msn.com

“Censura più grave di quella a Corona”. Il profilo Instagram dell’avvocato Ivano Chiesa viene rimosso all’improvviso, tra accuse pesanti e smentite ufficiali. Dopo ore di tensione arriva la riattivazione: dietro la sospensione, un errore tecnico di Meta. facebook

Rispetto a quanto accaduto all'account Instagram del legale di Corona, l'avvocato Ivano Chiesa, da Mediaset fanno sapere che non sono stati loro. x.com