Sospeso l' account Instagram di Chiesa avvocato di Corona | Dittatura orribile Mediaset commenta | Mai segnalato non c' entriamo nulla

L’account Instagram di Chiesa è stato sospeso. Corona, l’avvocato dell’ex paparazzo Fabrizio Corona, dà fuori di testa e lo definisce una “dittatura orribile”. Mediaset si mette di traverso: “Mai segnalato, non c’entriamo nulla”. La vicenda si fa sempre più intricata, tra accuse e smentite, coinvolgendo anche Signorini e altri personaggi del mondo dello spettacolo.

Il caso che vede coinvolti da diversi punti di vista Fabrizio Corona, Alfonso Signorini, l'ex gieffino Antonio Medugno, Mediaset e alcuni suoi conduttori si fa sempre più complesso. Ieri 7 febbraio 2026, l'avvocato Ivano Chiesa, difensore di Fabrizio Corona, ha rilasciato alcune pesanti.

Sospeso l'account Instagram di Chiesa, avvocato di Corona: Dittatura orribile. Mediaset commenta: Mai segnalato, non c'entriamo nullaL'azienda replica alle insinuazioni delle ultime ore riguardato alla sospensione del profilo Instagram del legale che difende l'ex re dei paparazzi ... today.it

Caso Corona, stop e ritorno su Instagram per l’avvocato Ivano Chiesa: cosa è successo davveroSospensione e riattivazione in poche ore per l’account Instagram dell’avvocato Ivano Chiesa, storico legale di Fabrizio Corona. Tra accuse di censura, smentite di Mediaset ed errore tecnico di Meta, e ... gay.it

"Mi hanno sospeso l'account Instagram, perché non avrei rispettato gli standard di Meta. Poiché io parlo solo di questioni giudiziarie, ovviamente con i dovuti modi, lo considero un atto di censura ancor più grave di quello fatto nei confronti del mio assistito C facebook