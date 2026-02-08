Che cosa è successo al profilo Instagram dell'avvocato Ivano Chiesa e perché è stato rimosso e poi riattivato

L’avvocato Ivano Chiesa ha denunciato la rimozione del suo profilo Instagram, che era stato sospeso e poi riattivato. Chiesa si è detto sorpreso e arrabbiato, accusando la piattaforma di censura eccessiva, paragonandola a quella subita da Corona. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rischi di controllo e restrizioni sui social media, soprattutto quando si tratta di figure pubbliche.

Chiesa attacca Mediaset e sparisce da Instagram: pensi sia una coincidenza Dopo la cancellazione degli account social di Fabrizio Corona, anche il profilo Instagram del suo avvocato, Ivano Chiesa, è improvvisamente scomparso. È successo tutto nel tardo facebook

Rispetto a quanto accaduto all'account Instagram del legale di Corona, l'avvocato Ivano Chiesa, da Mediaset fanno sapere che non sono stati loro. x.com