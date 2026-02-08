Che cosa è successo al profilo Instagram dell'avvocato Ivano Chiesa e perché è stato rimosso e poi riattivato
L’avvocato Ivano Chiesa ha denunciato la rimozione del suo profilo Instagram, che era stato sospeso e poi riattivato. Chiesa si è detto sorpreso e arrabbiato, accusando la piattaforma di censura eccessiva, paragonandola a quella subita da Corona. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rischi di controllo e restrizioni sui social media, soprattutto quando si tratta di figure pubbliche.
L'avvocato Ivano Chiesa denuncia la rimozione del suo profilo Instagram: "Censura più grave di quella a Corona. Silenziare i difensori è tipico delle dittature". Mediaset nega ogni coinvolgimento. Poi la riattivazione. Ecco che cosa è successo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Fabrizio Corona, chiuso il profilo Instagram del suo avvocato Ivano Chiesa
Fabrizio Corona ha fatto chiudere il profilo Instagram del suo avvocato, Ivano Chiesa.
Anche Ivano Chiesa scompare dai social: l’avvocato di Corona non è più disponibile su Instagram
Fabrizio Corona e il suo avvocato Ivano Chiesa spariscono dai social.
Chiesa attacca Mediaset e sparisce da Instagram: pensi sia una coincidenza Dopo la cancellazione degli account social di Fabrizio Corona, anche il profilo Instagram del suo avvocato, Ivano Chiesa, è improvvisamente scomparso. È successo tutto nel tardo facebook
Rispetto a quanto accaduto all'account Instagram del legale di Corona, l'avvocato Ivano Chiesa, da Mediaset fanno sapere che non sono stati loro. x.com
