La notizia riguarda le recenti accuse e rivelazioni su Signorini, al centro di polemiche e gossip. La vicenda evidenzia come la censura e le controversie possano influenzare la percezione pubblica, attirando milioni di visualizzazioni. In questo contesto, l’attenzione si concentra sui presunti segreti del potere e sulle implicazioni per Mediaset, sollevando interrogativi sulla gestione delle notizie e sulla trasparenza nel mondo dello spettacolo.

“Signorini ha i segreti del potere. Se escono i segreti del potere, crolla l’azienda. Sono segreti pruriginosi di gusti sessuali, di perversioni, di scelte di vita”. Sono solo alcune delle affermazioni che Fabrizio Corona ha espresso nel corso dell’ultima puntata della sua trasmissione su YouTube, “ Falsissimo ”, andata in onda lunedì 26 gennaio. La censura non ha infatti fermato l’ex re dei paparazzi, anzi, e la prima parte della puntata caricata su Youtube ha superato quota 1,8 milioni di visualizzazioni nel giro di 12 ore, a cui vanno aggiunte quelle della seconda parte a pagamento. Nella pubblicazione dell’episodio, il 51enne si sarebbe dovuto attenere alle disposizioni del giudice Roberto Pertile, che lo stesso giorno ha disposto all’ex “Re dei Paparazzi” il divieto di pubblicare, diffondere o condividere “qualunque ulteriore video o contenuto di carattere diffamatorio o che comunque danneggi, direttamente o indirettamente” la reputazione, l’immagine e la riservatezza di Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La censura fa volare Corona, quasi 2 milioni di visualizzazioni per Falsissimo tra porno gossip e nuove accuse a Signorini: “Ha in mano i segreti del potere, Mediaset non può prendere posizione contro di lui”

In un contesto di rivelazioni, Fabrizio Corona svela segreti legati a Signorini e Mediaset.

In questo testo si analizzano le accuse di censura e il ruolo del potere mediatico nel caso di Fabrizio Corona, con riferimenti al caso Signorini.

