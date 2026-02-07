Corona e l’avvocato sospesi dai social | accuse a Mediaset Meta nega interferenze nella censura

Fabrizio Corona e il suo avvocato Ivano Chiesa sono stati sospesi dai social. La decisione ha scatenato polemiche sulla libertà di espressione e la censura. Corona ha accusato Mediaset di aver influito sulla censura, ma Meta nega ogni interferenza. La vicenda apre un dibattito aperto sui limiti della moderazione online e sui rapporti tra media e piattaforme digitali.

I profili social di Fabrizio Corona e del suo avvocato, Ivano Chiesa, sono stati oggetto di una sospensione a cascata che ha acceso un acceso dibattito sulla censura e sulla libertà di espressione, culminando in accuse dirette da parte dell’ex agente fotografico nei confronti di Mediaset. La vicenda, che si è sviluppata rapidamente nel corso della giornata di martedì 7 febbraio 2026, ha visto dapprima l’oscuramento degli account Instagram e Facebook di Corona, motivato da Meta con “violazioni multiple degli standard della community”. A questa si è aggiunta, nelle ore successive, la sospensione dell’account Instagram di Ivano Chiesa, legale di Corona, scatenando una reazione immediata e veemente da parte dello stesso avvocato, che ha espresso preoccupazione per un possibile atto di censura.🔗 Leggi su Ameve.eu

L’avvocato di Fabrizio Corona, Ivano Chiesa, è stato rimosso da Instagram come il suo cliente.

