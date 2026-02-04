Al centro di aggregazione Serristori arriva il carnevale

Domani il carnevale invade il centro di aggregazione “Serristori” di piazza San Francesco. L’evento, che si ripete ogni anno, porta in strada bambini, famiglie e appassionati pronti a divertirsi tra maschere colorate e balli. La festa inizia nel pomeriggio e proseguirà fino a sera, con tante attività dedicate a tutte le età. È un’occasione per riunirsi, ridere e vivere un giorno di allegria in centro città.

Arezzo, 4 febbraio 2026 – Carnevale al Centro di Aggregazione Sociale Serristori di piazza San Francesco. L'appuntamento è per sabato 7 febbraio dalle 17.30. "L'invito è esteso a tutti" – spiega Manuela Violi, segretaria del consiglio del Centro di Aggregazione – "in particolare ai nonni e ai loro nipoti. L'idea è quella di creare iniziative che coinvolgano tutte le generazioni, dai nonni ai nipoti". L'iniziativa prevede anche l'esibizione di magia del gruppo "Denì Magic", una coppia di illusionisti che regaleranno con la loro magia e la loro simpatia un pomeriggio di festa e spensieratezza. Al termine dell'evento verranno premiate le 3 mascherine più belle.

