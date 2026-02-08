Cordoglio per Angelo Attaguile primo commissario della Lega in Sicilia

È scomparso Angelo Attaguile, figura nota sia in politica che nel calcio. La notizia ha colpito molti, soprattutto nella Sicilia, dove aveva ricoperto il ruolo di primo commissario della Lega. La comunità si stringe intorno alla famiglia e ai tanti che lo hanno conosciuto e apprezzato nel corso degli anni.

Il senatore Nino Germanà ricorda il politico e dirigente sportivo scomparso a 78 anni, sottolineandone l’impegno civile, il contributo nel calcio e la carriera parlamentare È morto Angelo Attaguile, figura di spicco della politica siciliana e dirigente storico del calcio. “Esprimo il cordoglio di tutta la comunità della Lega per Salvini premier della Sicilia per la scomparsa di Angelo Attaguile, già commissario del partito in Sicilia - afferma il senatore messinese Nino Germanà, segretario della Lega in Sicilia. - Perdiamo un uomo probo e di grande passione civile che ha ricoperto ruoli importanti nel mondo dello sport, guidando per oltre un decennio il Catania calcio.🔗 Leggi su Messinatoday.it

È morto Angelo Attaguile, figura nota nel mondo della politica e dello sport a Catania.

Catania, è morto Angelo Attaguile: tra politica e calcioCATANIA – È morto Angelo Attaguile, ex presidente del Calcio Catania tra la fine degli anni ottanta e l’inizio dei novanta. Attaguile è stato anche politico, cresciuto all’interno della Democrazia cri ... livesicilia.it

