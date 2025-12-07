Coppa del Mondo di Spada – Vittoria per Giulia Rizzi bronzo per Matteo Galassi nella prova maschile

Sportface.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora ottime soddisfazioni per l’Italia nella prova maschile e femminile dei Mondiali di spada. Ottime notizie per questo sport. Suona l’Inno di Mameli nella notte italiana a Vancouver, per la tappa di Coppa del Mondo di spada in una giornata da due medaglie per la spedizione azzurra in Canada. Per la quarta volta in carriera (comprese le tappe del Grand Prix) sale sul gradino più alto del podio Giulia Rizzi che conquista così la vittoria nel primo appuntamento della stagione 2025-2026. Nella gara maschile è di bronzo Matteo Galassi che si mette al collo la sua seconda medaglia in carriera nel circuito maggiore. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Coppa Mondo Spada 8211