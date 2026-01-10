Coppa del Mondo di Spada brilla un doppio argento azzurro con le firme di Santuccio e Galassi

Durante la tappa di Fujairah della Coppa del Mondo di spada, l’Italia ha conquistato due medaglie d’argento. Alberta Santuccio si è distinta nel torneo femminile, mentre Matteo Galassi ha ottenuto il secondo posto nella competizione maschile. Questa prestazione conferma il buon livello della squadra azzurra e il talento dei giovani atleti italiani nel panorama internazionale.

Fujairah, 10 gennaio 2026 – È due volte medaglia d'argento l'Italia nella tappa di Coppa del Mondo di spada a Fujairah, con le firme dell'olimpionica Alberta Santuccio nella gara femminile e del giovane Matteo Galassi nella prova maschile. Il Tricolore sale in entrambe le competizioni sul secondo gradino del podio negli Emirati Arabi, raccontando storie diverse ma in tutti e due i casi esaltanti per la scherma azzurra: tra le donne il ritorno in zona medaglie a livello individuale per una campionessa come Alby, e tra gli uomini la conferma nel gotha internazionale del 20enne Galassi, secondo oggi a Fujairah dopo il terzo posto di un mese fa a Vancouver.

