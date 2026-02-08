Dusan Lajovic ha avuto un brutto incidente negli spogliatoi durante la Coppa Davis in Cile. Dopo il match contro Tomas Barrios Vera, il tennista serbo è finito contro una vetrata, riportando denti rotti e una commozione cerebrale. È stato portato immediatamente in ospedale, dove ora si trova sotto osservazione. La partita si è conclusa, ma le preoccupazioni per le sue condizioni restano alte.

Paura per Dusan Lajovic, vittima in Cile di uno spaventoso incidente avvenuto all'interno degli spogliatoi poco dopo la conclusione del match di Coppa Davis contro il tennista di casa Tomas Barrios Vera: a causa delle lesioni riportate, il 35enne è stato trasferito d'urgenza in ospedale. I fatti si sono verificati lo scorso venerdì 6 gennaio, quando Lajovic era impegnato nel primo match di Coppa Davis che vedeva di fronte la sua Serbia contro il Cile sui campi del Parque Deportivo Estadio Nacional di Santiago. Una giornata che fin da subito si era rivelata particolarmente dura per il serbo, non solo per il livello del suo avversario Tomas Barrios Vera, ma in particolar modo a causa del tifo molto caldo e spesso sopra le righe del pubblico di casa, che non si è limitato a sostenere il proprio beniamino ma ha spesso e volentieri punzecchiato e provocato ai limiti del tollerabile il suo rivale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Coppa Davis, Lajovic sbatte contro una vetrata negli spogliatoi: denti rotti e commozione cerebrale

Dopo la partita di qualificazione per la Coppa Davis tra Cile e Serbia, Dusan Lajovic si è ferito in modo serio.

Durante le qualificazioni di Coppa Davis a Santiago del Cile, Dusan Lajovic ha avuto un incidente serio.

