Paura per Lajovic il tennista in ospedale dopo Cile-Serbia | sbatte contro una vetrata negli spogliatoi

Dopo la partita di qualificazione per la Coppa Davis tra Cile e Serbia, Dusan Lajovic si è ferito in modo serio. L’atleta ha sbattuto contro una vetrata negli spogliatoi ed è stato portato in ospedale. La sua condizione resta sotto osservazione, ma l’incidente ha spaventato tutti i presenti.

Dusan Lajovic sbatte contro una vetrata negli spogliatoi subito dopo la sfida di qualificazione per la Coppa Davis tra Cile e Serbia. Il tennista serbo trasportato subito in ospedale. Brutto incidente per Dusan Lajovic in Coppa Davis: il tennista serbo finisce in ospedale Dusan Lajovic è finito in ospedale dopo un brutto incidente in Coppa Davis.

