Convento violato | protesta pacifica di cittadini e Francescani

Questa mattina, cittadini e francescani si sono riuniti in una protesta pacifica davanti al convento, che alcuni considerano “violato”. La manifestazione non riguarda solo un aspetto tecnico, ma tocca le radici della storia e dell’identità dell’Irpinia. Per ora, nessun incidente, ma la tensione tra chi difende il luogo e le autorità resta palpabile.

Tempo di lettura: 2 minuti Non una questione tecnica, ma una ferita aperta nella storia e nell’identità dell’Irpinia. È questo il messaggio che arriva forte e chiaro dalla protesta pacifica organizzata a Montella in difesa del Convento Francescano di San Francesco a Folloni, luogo simbolo con oltre ottocento anni di storia. Sabato cittadini, associazioni e rappresentanti del mondo culturale e religioso si sono ritrovati davanti al convento per manifestare solidarietà alla comunità francescana e ribadire il valore spirituale, storico e sociale di un sito che da secoli appartiene alla memoria collettiva del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Convento “violato”: protesta pacifica di cittadini e Francescani Approfondimenti su Convento Violato Ospedale di comunità nel Convento: i frati francescani si oppongono La tensione cresce all’ospedale di comunità nel Convento di Montella. Protesta pacifica a Città di Castello contro i piani di riduzione delle scuole del territorio A Città di Castello genitori, insegnanti e residenti si sono riuniti in una protesta pacifica. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. IrpiniaTv. . Continua a far discutere a Montella la realizzazione dell’ospedale nel convento di San Francesco, prevista per domani una marcia della pace a sostegno dei frati. Il racconto di Elisa Forte #itv facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.