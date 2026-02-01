A Città di Castello genitori, insegnanti e residenti si sono riuniti in una protesta pacifica. La manifestazione nasce come risposta ai piani di riduzione delle scuole nel territorio. Le persone chiedono di fermare i tagli e di mantenere i servizi scolastici attuali. La folla si è spostata davanti alle scuole, con cartelli e slogan, senza tensioni o incidenti. La situazione resta sotto controllo, mentre le autorità ascoltano le richieste dei cittadini.

A Città di Castello si è svolta una manifestazione pacifica, organizzata da genitori, docenti e residenti, in risposta ai piani di riduzione del numero di scuole sul territorio. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione di centinaia di persone, si è tenuta nel centro storico della città, con una marcia silenziosa che ha percorso le vie principali fino alla piazza del Municipio. I partecipanti hanno portato cartelli con frasi come “La scuola non si taglia, si difende” e “Il futuro non si taglia a pezzi”, esprimendo il loro disagio di fronte a decisioni che potrebbero comportare la chiusura di istituti già in difficoltà. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Protesta pacifica a Città di Castello contro i piani di riduzione delle scuole del territorio

I sindacati scolastici sono scesi in piazza per protestare contro il taglio di nove autonomie scolastiche deciso di recente.

