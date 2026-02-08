Convegno a Terni sull' ipertrofia prostatica | Oltre diecimila uomini convivono con i sintomi

A Terni si è svolto un convegno dedicato all’ipertrofia prostatica benigna, una condizione che colpisce molti uomini, soprattutto in età avanzata. Durante l’evento, esperti provenienti da tutta Italia hanno discusso di come questa patologia influisce sulla vita quotidiana di oltre diecimila uomini che convivono con i sintomi. La giornata ha visto confronti aperti e approfondimenti sui nuovi trattamenti, in un momento in cui la sensibilizzazione su questa problematica cresce sempre di più.

Si è svolto nei giorni scorsi a Terni il convegno nazionale dedicato all'ipertrofia prostatica benigna (IPB), una delle patologie urologiche più diffuse nella popolazione maschile adulta e anziana. L'incontro ha riunito specialisti provenienti da tutta Italia per un confronto scientifico sulle.

