Ipertrofia prostatica benigna al Civico i sintomi urinari si contrastano con le iniezioni di vapore

Al Civico di Partinico, nell’Asp di Palermo, il reparto di Urologia ha eseguito con successo 60 procedure Rezum per il trattamento dell’ipertrofia prostatica benigna. Questa tecnica innovativa utilizza iniezioni di vapore per alleviare i sintomi urinari, offrendo un’opzione efficace e meno invasiva rispetto alle terapie tradizionali. Il metodo si sta consolidando come soluzione affidabile per migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da questa condizione.

