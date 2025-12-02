Pavia controlli in locali e ristoranti in centro | una denuncia e sanzioni per 65mila euro

Pavia, 2 dicembre 2025 - Il titolare di un esercizio commerciale denunciato penalmente per violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro, un altro ristoratore sanzionato per carenze igienico sanitarie con anche la sospensione dell'attività imprenditoriale, oltre a complessivi 65mila euro circa di ammende. Questo l'esito dei servizi di controllo straordinario effettuati nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia di Pavia, insieme ai militari del Nil (Nucleo ispettorato Lavoro) di Pavia e del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) di Cremona. Controlli "voluti dal prefetto Francesca De Carlini - spiega il comunicato stampa dell'Arma - nell'ambito delle strategie condivise in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con focus dedicato al centro città". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pavia, controlli in locali e ristoranti in centro: una denuncia e sanzioni per 65mila euro

