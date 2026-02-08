Contributo per il disagio abitativo Ne beneficeranno 150 nuclei familiari

A Umbertide, 150 famiglie colpite dal terremoto riceveranno un aiuto per affrontare le difficoltà abitative. Il contributo per il disagio abitativo, che prende il posto del precedente Cas, è stato approvato e sarà destinato a chi ha più bisogno.

UMBERTIDE - Sono 150 le famiglie terremotate che beneficeranno del Contributo per il disagio abitativo (Cda), sostegno che ora sostituisce il Cas. Proprio per garantire la copertura di almeno tre mensilità del contributo il Comune ha richiesto alla Regione l'anticipazione delle risorse finanziarie ma in attesa del trasferimento delle risorse - fa sapere l'ente - l'erogazione del contributo "potrà subire uno slittamento rispetto alle consuete scadenze mensili, almeno per quel che riguarda la prima mensilità". L'amministrazione umbertidese, inoltre, è in attesa di una riunione di coordinamento con i vertici regionali, prevista a breve insieme ai Comuni di Perugia e Gubbio, per "allineare le procedure operative previste dalla nuova ordinanza e garantire un'applicazione uniforme della misura".

