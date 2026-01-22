Sunia chiesto incontro a sindaco e prefetto sul tema del disagio abitativo

Sunia ha richiesto un incontro con il sindaco e il prefetto per affrontare il problema del disagio abitativo. L’obiettivo è promuovere soluzioni che mettano al centro la tutela delle persone, evitando pratiche che possano aumentare la marginalizzazione sociale. È fondamentale lavorare insieme per trovare risposte efficaci e sostenibili, garantendo dignità e diritti a chi si trova in difficoltà.

“Le risposte alla crisi abitativa e sociale siano orientate alla tutela delle persone e non alla loro marginalizzazione”. Lo chiede il Sunia in una lettera al prefetto e al sindaco, in cui il sindacato sollecita un incontro e dà la propria disponibilità al confronto ella collaborazione con le.🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Disagio abitativo, l’appello di Sunia Parma: "Servono misure concrete per la casa" Leggi anche: Allagamenti nei sottopassaggi, chiesto un incontro al prefetto La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Per chi aveva chiesto pubblico impiego. Ricordo che se vi piace il mio materiale e ne volete altro potete contattarmi in privato. facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.